32 kişi hayatını kaybetmişti... Başbakan Medbuli'den yeni açıklama

AA 26 Mart 2021 Cuma 21:45 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 21:45

Mısır yerel basınında yer alan habere göre, Başbakan Medbuli, 32 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili hükümetinin aldığı yeni kararı açıkladı.



Medbuli, kazada ölen ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini belirtti.



Haberde, hükümetin kazada hayatını kaybedenler için 100 bin cuneyh (yaklaşık 51 bin TL), yaralananlar için ise 40 bin cuneyh (yaklaşık 20 bin TL) tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Mısır sağlık Bakanlığı kazada yaralananların sayısını güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaralı sayısının 165'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından kaza sonrasında yapılan ilk yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı, kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği 65 kişinin yaralandığı belirtilmiş, ikinci açıklamada ise yaralı sayısı 108 olarak güncellenmişti.

Mısır'da bir önceki tren kazası 9 Aralık 2020 tarihinde yaşanmış ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.