Bakü Yasamal İlçe Mahkemesi'nde, Ermeni Haçaturyan'ın hazırlık duruşması yapıldı.

Bakü Askeri Mahkemesi Hakimi Zeynal Ağayev'in yönettiği duruşmada, sanığın kimlik bilgileri onaylandı.

Sanığa haklarının hatırlatıldığı duruşmada, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 17 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

22 Aralık 1991'de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 27 Azerbaycanlıyı katletmişti.

Meşeli katliamının faillerinden biri olan Haçaturyan hakkında, Azerbaycan'da 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.

Karabağ'da yaşayan Haçaturyan, 29 Temmuz'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.