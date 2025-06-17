Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) Başkanı General Tan Sri Asghar Khan Goriman Khan, ABD'nin Kuveyt Hava Kuvvetleri'nden 33 adet kullanılmış F/A-18C ve F/A-18D Hornet savaş uçağı satın alma talebini onayladığını doğruladı.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kuveyt Savunma Bakanlığı ve Kuveyt Hava Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan ortak bir komite, müzakereyi denetlemek üzere kuruldu. Ancak uçağın transferi, Kuveyt'in önce teslimatları devam eden yeni F/A-18E/F Super Hornet ve Eurofighter Typhoon filosunu almasına bağlı olduğu ifade edildi. Bu uçaklar teslim edildikten sonra, Kuveyt F/A-18'leri onaylanan şartlar altında resmi olarak Malezya'ya gönderilebilir.

30 İLA 33 ADET UÇAĞIN TRANSFERİ PLANLANIYOR

Malezya, RMAF tarafından yapılan teknik bir değerlendirmenin ardından, başlangıçta Haziran 2024'te Kuveyt'in F/A-18 Hornet'lerini satın almaya ilgi duyduğunu ifade etti. Süreç, Savunma Bakanı Muhammed Halid Nordin'in Ekim 2024'te Kuveyt'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından hızlandı. Kendisine General Asghar Khan da eşlik etti ve Başbakan Şeyh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah ile görüşmeler yaptı.

Ziyaret, Ahmed Al-Jaber Hava Üssü'nde Hornet'lerin incelenmesini içeriyordu ve Halid'e, Kuveyt'in, Kuveyt tedarik planlarının tamamlanmasına bağlı olarak, Malezya'nın uçağı satın almasına prensipte itirazı olmadığı bildirildi. Malezya daha önce 2017'de benzer satın alma seçeneklerini araştırdı ancak bütçe kısıtlamaları ve Çok Rollü Savaş Uçağı (MRCA) programının devam eden gelişimi nedeniyle eylemi erteledi. Yeni onaylanan anlaşma, Kuveyt hava kuvvetleri tarafından halen operasyonel olarak kullanılan F/A-18C tek kişilik ve F/A-18D çift kişilik olmak üzere toplam 30 ila 33 adet uçağın planlanan transferini içeriyor.

Kuveyt, 1991 Körfez Savaşı'nın ardından hava savunma ihtiyaçlarına cevap olarak, 1992 ve 1993 yılları arasında ABD Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı aracılığıyla başlangıçta 40 F/A-18 Hornet, 32 F/A-18C ve 8 F/A-18D tedarik etti. Bu uçaklar iki muharebe filosunda ve özel bir Operasyonel Dönüşüm Birimi'nde (OCU) görev yaptı. 2024 sonu itibarıyla, operasyonel filo 9 Ekim 2024'teki bir kaza nedeniyle 32 uçağa düşürüldü. Malezyalı savunma planlamacıları, bu transferin, 15. Malezya Planı kapsamında 2040 yılı civarında başlaması öngörülen MRCA programının gecikmeli uygulanmasını beklerken, savaşa hazırlıktaki boşlukları gidermek için pratik bir ara çözüm olarak görüldüğünü belirtti.

Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri şu anda 1997'de satın alınan ve Butterworth Hava Üssü'nde konuşlu sekiz F/A-18D Hornet'i ve 18 Rus kökenli Sukhoi Su-30MKM savaş uçağını işletiyor. Son yıllarda, RMAF'nin genel savaş uçağı kabiliyeti, 2017'de 16 MiG-29N uçağının emekliye ayrılması ve BAE Hawk 208/108 hafif saldırı filosunun yakın zamanda hizmet dışı bırakılması nedeniyle azaldı. Malezya, kabiliyetlerini yenilemeye başlamak için Güney Kore'den 2026'da teslim edilmesi planlanan 18 FA-50M hafif savaş uçağı için bir sözleşme imzaladı. RMAF'nin halihazırda F/A-18D varyantını işlettiği göz önüne alındığında, Hornet satın alımının Malezya'nın mevcut hava muharebe yapısını, altyapının tamamen elden geçirilmesini gerektirmeden güçlendirmesi bekleniyor.

ÇOK AMAÇLI AVCI UÇAĞI

McDonnell Douglas tarafından geliştirilen ve 1980'lerin başında tanıtılan F/A-18 Hornet, hem havadan havaya hem de havadan yere görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, çift motorlu, uçak gemisine sığabilen çok amaçlı bir avcı uçağıdır. F/A-18C, 1987'de tanıtılan, genişletilmiş silah uyumluluğu ve iyileştirilmiş radar sistemlerine sahip tek kişilik bir modeldir. F/A-18D, her türlü hava koşulunda saldırı görevleri için yapılandırılmış iki kişilik bir modeldir ve hedefleme sistemlerini çalıştırmak için bir Silah ve Sensör Subayı (WSO) içerir. Uçaklar, geliştirilmiş itme çıkışına sahip iki F404-GE-402 motoruyla çalışır. Özellikleri arasında Martin-Baker NACES fırlatma koltuğu, AN/AAR-50 gibi termal navigasyon bölmeleri, AN/AAS-38A NITE Hawk gibi hedefleme bölmeleri ve gece görüş uyumlu kokpitler bulunur. Bazı D modelleri ATARS keşif paketi ile donatılmıştır. Uyumluluk AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick, AGM-84E SLAM ve diğer NATO standardı mühimmatları içerir. F/A-18C/D üretimi 2000 yılında sona erdi, son C Finlandiya'ya ve son D ise hala APG-79(V)4 AESA radar sistemiyle donatılmış yükseltilmiş örnekleri çalıştıran ABD Deniz Piyadeleri'ne teslim edildi.

Kuveyt'in F/A-18C/D filosunu elden çıkarması, 28 Eurofighter Typhoon ve 28 F/A-18E/F Super Hornet'in tedarikini de içeren daha geniş bir modernizasyon planının parçasıdır. 2016 yılında İtalya ile imzalanan ve yaklaşık 7,96 milyar avro değerindeki Eurofighter sözleşmesi, Captor-E AESA radarı ve gelişmiş savunma yardımcılarıyla donatılmış 22 tek kişilik ve altı çift kişilik uçağı içermektedir. İlk iki Typhoon Aralık 2021'de teslim edildi ve sonraki teslimatlar gruplar halinde devam etti. Boeing ile 2018'de yapılan bir sözleşme kapsamında kapsanan Super Hornet satın alımı, 22 F/A-18E ve altı F/A-18F'yi içermektedir. Yeni platformların teslimatları devam ediyor ve 2027'ye kadar tamamlanması bekleniyor. Malezya'nın eski Hornet filosunu satın alması, Kuveyt'in modernizasyon çabalarının zaman çizelgesiyle uyumlu ve Malezya'ya yeni inşa edilen uçakları beklemeden muharebe kabiliyetini güçlendirme fırsatı sunuyor. Transfer edilecek uçak sayısı 33'ü geçmese de, analistler operasyonel entegrasyon için daha gerçekçi bir rakamın, muayene ve transfer sonrası yükseltmeler sırasında uçak gövdelerinin hizmete hazırlığına bağlı olarak 24 ila 30 arasında değişeceğine inanıyor.