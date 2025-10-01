İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5969
  • EURO
    48,9271
  • ALTIN
    5191.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 35 yıl sonra gelen infaz: Florida ilk sıraya yükseldi
Dünya

35 yıl sonra gelen infaz: Florida ilk sıraya yükseldi

1990'da işlediği cinayet nedeniyle idama mahkum edilen 64 yaşındaki Jones, zehirli iğneyle idam edildi. Florida bu yıl ABD'de en çok infaz yapan eyalet oldu.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
35 yıl sonra gelen infaz: Florida ilk sıraya yükseldi
ABONE OL

NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı.

Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.

  • idam
  • cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.