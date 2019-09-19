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36 saatte 80 milyon insan ölebilir

Kitlesel sağlık risklerini belirlemek üzere hazırlanan uluslararası bir rapor, dünya için felaket çanlarının çaldığını ortaya koydu. Grip benzeri bir salgın, 36 saat içinde 80 milyon insanı öldürebilir. Ve hiçbir ülkenin bu tehlikeyi önleyebilecek eylem planı yok.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün eski çalışanlarından oluşan Global Hazırlık İzleme Kurulu, gezegenimizin yeni felaket senaryosunu hazırladı. ‘Risk Altında Bir Dünya’ adlı rapora göre grip benzeri bir salgın 36 saat içinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir. 

‘YAĞMUR GELMEDEN ÇATIYA BAKTIRIN’ 

Kitlesel sağlık risklerini ortaya koymak ve ülke liderlerini harekete geçirmek üzere hazırlanan rapor, küresel bir salgın karşısında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gözler önüne serdi. 1918 yılında 50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribinin verdiği hasara sıkça gönderme yapan çalışmada, uluslararası seyahatlerdeki hızın hastalığın geniş kitlelere yayılmasını daha da artırdığına dikkat çekildi. Salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hükümetlere ‘bu salgınların neden olabileceği kitlesel ölümlerin dikkate alınması’ ve ‘yağmur gelmeden çatının düzeltilmesi’ çağrısında bulundu. 

Uluslararası seyahatteki gelişmelerin hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olacağı anlatılan raporda ülkelerin salgınlara hazırlanma çabalarının ‘fena halde yetersiz’ olduğu vurgulandı.

2020’DE YENİ GRİP SALGINI KAÇINILMAZ

Sağlık uzmanları, hükümetlerin şimdiden hazırlıklara başlamaları ve rutin simülasyon çalışmaları yapmaları gerektiğini söyledi. G7, G20 ve G77 ülkelerine yapılan uyarılarda ise tüm tarafların ‘en kötüsüne hazırlanması gerektiği’ ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca bu yılın başlarında havadaki virüslerin neden olduğu bir başka grip salgınının da kaçınılmaz olduğu ve dünyanın buna hazır olması gerektiği konusunda uyardı.

 

 

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