Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

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36 yıllık sır çözülemedi: Vatikan’da kayıp Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem Roma'da hapiste olan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırılarak rehin tutulduğu öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar tamamlandı. Orlandi ailesinin de hazır bulunduğu kazılarda yapılan morfolojik analizde Orlandi’ye ait bulguya rastlanmadı.

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 İtalya'da 36 yıl önce kaybolan ve o dönem Roma'da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırıldığı öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'ndaki çalışmalar tamamlanırken, Orlandi'ye ilişkin bulguya rastlanmadı. 

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Prof. Giovanni Arcudi ve ekibi tarafından Vatikan’daki Teutonico Mezarlığı'nda Orlandi aile fertlerinin de bulunduğu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Prof. Arcudi ve ekibinin, yaptığı morfolojik inceleme sonucunda mezarda, 1800’lerin sonundan daha ileri bir döneme ait herhangi bir kemik yapısı bulunmadığı ifade edildi. 

Orlandi ailesinin 70 kemiğin daha incelemeye tabi tutulması talebinin ise Prof. Arcudi ve ekibi tarafından mezardaki kemiklerin çok eski olması sebebiyle kabul edilmediği bildirildi. 

Açıklamada, bazı iddiaların aksine Vatikan’ın, hem Vatikan surları içinde hem de İtalya nezdindeki Papalık Elçiliğinde yapılan operasyonlarda, Orlandi’nin kaybolmasına ilişkin gerçeği bulma arayışının tam iş birliği ve şeffaflık çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi. 

MEHMET ALİ AĞCA İÇİN KAÇIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi 15 yaşındayken 22 Haziran 1983'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 

Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü. 

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da geçen 36 yılda somut bir bulgu ortaya çıkmadı.

Olayla ilgili Vatikan, geçen nisan ayında iç soruşturma başlatma kararı almış. Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, bunu "dönüm noktası" olarak nitelemişti. 

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

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