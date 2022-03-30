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Dünya

362 yolcunun bulunduğu trene bombalı saldırı düzenlenmişti... Buhari talimat verdi

Silahlı kişilerce, 28 Mart'ta akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda içerisinde 362 yolcu bulunan trene bombalı saldırı düzenlenmişti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki demir yolları için entegre güvenlik gözetimi ve izleme çözümünün derhal uygulanması talimatını verdi.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 03:52 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 03:52
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Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Buhari, 28 Mart'ta ülkenin Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırının ardından güvenlik başkanlarıyla bir araya geldi.

Buhari, ülkenin demir yolları için entegre güvenlik gözetimi ve izleme çözümünün uygulanmasına yönelik tüm süreçlerin derhal hayata geçirilmesini istedi.

Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen saldırıyı kınayan Buhari, bunun "ciddi bir endişe meselesi" olduğunu ifade etti.

Buhari, saldırıda kaçırılanların derhal kurtarılması emrini vererek, güvenlik güçlerinin teröristleri adalete teslim etmesini istedi.

- Olay

Silahlı kişiler, 28 Mart'ta akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 26 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.

Saldırının ardından başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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