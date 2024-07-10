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Dünya

37 askeri hava aracı tespit edildi! Tayvan Adası çevresinde gerilim

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 36'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hattı aştığı bildirildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
37 askeri hava aracı tespit edildi! Tayvan Adası çevresinde gerilim
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Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 37 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 askeri hava aracından 36'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahaya girdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

  • Tayvan Adası
  • Askeri Hava Aracı

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