37 askeri hava aracı tespit edildi! Tayvan Adası çevresinde gerilim

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 37 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 askeri hava aracından 36'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahaya girdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.