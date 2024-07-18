37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakını madalyasına kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandığı harekat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri karadan, denizden ve havadan çıkarma yaptı.

Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974'te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu.

Kıbrıs Adası'ndaki taraflar arasında 25 Temmuz 1974'te "Cenevre Görüşmeleri" başladı. Yunanistan ve Rum tarafının istekleri kabul etmemesi ve Ada'daki Türk halkına karşı katliam yapma ihtimalleri ikinci harekatı zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla 14 Ağustos 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya barış ve huzur getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince, 498 Mehmetçik'i şehit verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, 2019'dan itibaren Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere Milli Mücadele Madalyası takdim ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılıp şehit olanların yakınları ile gazilere, KKTC tarafından hazırlanan madalyaları 5 yıldır tevcih ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, tevcih görevini devraldığı 2019'da, Milli Mücadele Madalyasına layık görülen 498 şehit yakını ve 37 bin 69 gaziye madalyasını takdim etti.

Harekata katılarak Ada'ya barış, huzur ve güven götüren 498'i şehit, 37 bin 69 gazi olmak üzere toplam 37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakını, Bakanlığın 5 yıldır yürüttüğü tevcih törenleri ile madalyasına kavuştu.

