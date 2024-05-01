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Dünya

38 ülkenin dini liderleri Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 38 ülke ve 10 uluslararası kuruluşu temsil eden dini lider ve kanaat önderlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
38 ülkenin dini liderleri Bakü'de bir araya geldi
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Bakü'de yapılan "6. Kültürlerarası Diyalog Forumu" kapsamında Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade'nin ev sahipliğindeki toplantıya Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve diğer dinlerin liderleri ve temsilcileri katıldı.

KMİ Başkanı Paşazade, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan devletinin dinler, kültürler ve medeniyetler arası diyalog ve işbirliği konularına büyük önem verdiğini söyledi.

Paşazade, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların ana kaynağının ilahi düzenin ihlali, insanların manevi ve ahlaki kökenlerinden ayrılması olduğunu belirtti.

İnsan hayatının korunması için küresel sorunların çözümünde uluslararası hukuk normlarının yanı sıra evrensel ahlaki değerlere de başvurulması gerektiğini vurgulayan Paşazade, uluslararası terörün, yabancı düşmanlığının, Yahudi, Hıristiyan ve İslam karşıtlığının önlenmesinde devlet yöneticileri, kanaat önderleri ve dini liderlerin ortak ve sürekli işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Paşazade, bugün yaşanan sorunların temelinde jeopolitik faktörlerle birlikte teopolitik hedeflerin de ön plana çıktığını fakat tehlikenin dinden değil dinin siyasallaştırılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Azerbaycan'ın yıllarca Ermenistan işgali altında kalan topraklarını kurtarmasından, kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarından bahseden Paşazade, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bölgedeki tüm dini anıtları restore ediyor, barış ve huzur getirecek ekonomik projeler gerçekleştiriyor. Yeni gerçekleri hesaba katmayan, bazı devletlerin etkisi ve himayesindeki Ermenistan'da ise intikam eğilimleri gözlemleniyor. İntikamcı eğilimin başını ise Ermeni kilisesi çekiyor."

38 ülke ve 10 uluslararası kuruluşu temsil eden dini lider ve kanaat önderinin katılımıyla gerçekleştiren toplantı, yarın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da devam ettirilecek.

Katılımcılar, Ermenistan'ın işgal döneminde yıktığı, Azerbaycan'ın da restore ettiği cami ve diğer mabetleri ziyaret edecek.

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