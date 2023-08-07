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Dünya

39 yıllık başbakanlık görevini oğluna devrediyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 39 yıl yürüttüğü görevini oğlu Hun Manet'e devrediyor.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
39 yıllık başbakanlık görevini oğluna devrediyor
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Güney Asya ülkesi Kamboçya'nın 71 yaşındaki Başbakanı Hun Sen, geçtiğimiz Haziran ayında yapılan seçimleri kazanmasının ardından yeni dönemde başbakanlık görevini oğlu Hun Manet'in yürüteceğini duyurmuştu. Bugün yayınlanan Kraliyet Kararnamesi ile Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni tarafından görev değişikliğinin onaylandığı açıklandı. Kararın 22 Ağustos'ta Kamboçya Parlamentosu'nda yapılacak oylama sonunda resmiyet kazanacağı bildirildi.

Hun Manet'in, ABD Askeri Akademisi West Point ve Bristol Üniversitesi'nde eğitim almış olması nedeniyle Batı yanlısı bir görüşü olduğu ve daha az baskıcı bir rejime liderlik edeceği düşünülürken, Başbakan Hun Sen'in görevine ülke kabinesinde danışman olarak devam edeceği duyuruldu.

Hun Sen, Haziran ayında yapılan genel seçimlerde, liderliğini yürüttüğü Kamboçya Halk Partisi (CPP) ile parlamentodaki 125 koltuktan 120'sini almış; ABD, AB ve bazı Batılı ülkeler tarafından adil olmadığı yönündeki eleştirilere aldırış etmemişti. Ülkede 39 yıldır liderlik görevinde olan Hun Sen, dünyada en uzun süre başbakanlık görevi yürüten liderler arasında yerini aldı.

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