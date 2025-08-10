İSTANBUL 32°C / 22°C
3'lü zirve sonrası Ermenistan'dan Türkiye'ye normalleşme sinyali: Önemli fırsat görüyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, ülkesinin Azerbaycan ile imzaladığı ortak barış deklarasyonunu 'tarihi' olarak nitelendirdi. Kostanyan, söz konusu barış deklarasyonun Ermenistan ile Türkiye'nin normalleşmesinde de rol oynayabileceğinin sinyalini verdi. Kostanyan, 'İmzaladığımız bu barış deklarasyonunun ardından Türkiye ile de (normalleşme) önemli bir kilometre taşı ve fırsat görüyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında iletişimi yeniden kurarsak bu proje, daha uygulanabilir, bölgesel ve küresel anlamda daha önemli bir hale gelebilir.' dedi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 13:22 - Güncelleme:
3'lü zirve sonrası Ermenistan'dan Türkiye'ye normalleşme sinyali: Önemli fırsat görüyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Azerbaycan ile imzaladıkları ortak barış deklarasyonunu "tarihi" olarak nitelendirerek, bunu ülkesiyle Türkiye'nin normalleşmesinde de önemli fırsat gördüklerini söyledi.

Kostanyan, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Deklarasyonun hem Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi hem de ABD-Ermenistan ilişkileri açısından önemine işaret eden Kostanyan, "Hem ABD ile yaptığımız ikili görüşmeler hem de ABD-Ermenistan-Azerbaycan üçlü görüşmesi, çok önemliydi hatta tarihiydi." ifadesini kullandı.

Kostanyan, ABD ile yapay zeka, yarı iletkenler ve enerji konularında da mutabakat zaptları imzaladıklarını söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ın normalleşmesine yönelik açıklamalarının, normalleşme görüşmelerini olumlu etkilediğini dile getiren Kostanyan, "İmzaladığımız bu barış deklarasyonunun ardından Türkiye ile de (normalleşme) önemli bir kilometre taşı ve fırsat görüyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında iletişimi yeniden kurarsak bu proje, daha uygulanabilir, bölgesel ve küresel anlamda daha önemli bir hale gelebilir." diye konuştu.

Kostanyan, Ermenistan'ın iyi niyet gösterdiğini, Ankara'nın da bu iyi niyete Türkiye-Ermenistan sınırını açarak ve diplomatik ilişkiler kurarak karşılık vermesini umduğunu dile getirerek, "Bölgemizde istikrar ve ekonomik refah için önemli bir kilometre taşını başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

