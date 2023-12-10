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Dünya

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze'de net tavır alması için ortak mektup

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin net tavır alınmasını istedi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 17:43 - Güncelleme:
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze'de net tavır alması için ortak mektup
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İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklamaya göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi.

Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.

AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarını kınayan ve İsrail'in kendisini uluslararası hukuka uygun olarak savunabileceğini yineleyen 4 başbakan, diğer yandan kalıcı ateşkes, Gazze'de sivillerin korunması ve yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti edilmesi için AB'nin ortak karar alması gerektiğini savundu.

Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.

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