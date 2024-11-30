İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 aydır madende direnen 1300 kaçak madenci su ve gıda tedarikinin kesilmesinin ardından polise teslim oldu
Dünya

4 aydır madende direnen 1300 kaçak madenci su ve gıda tedarikinin kesilmesinin ardından polise teslim oldu

Maden zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ağustos ayından beri yürütülen kaçak madencilikle mücadele operasyonu kapsamında, su ve gıda tedariki kesilen 1300 kaçak madencinin yer altından çıkarak polise teslim olduğu bildirildi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
4 aydır madende direnen 1300 kaçak madenci su ve gıda tedarikinin kesilmesinin ardından polise teslim oldu
ABONE OL

Polis Bakanı Senzo Mchunu, polise teslim olmaya direnen yüzlerce kaçak madencinin mahsur kaldığı terkedilmiş Stillfontein altın madenine yaptığı ziyarette bölgedeki topluluk üyeleriyle bir araya geldi.

Mchunu, burada basına yaptığı açıklamada, kaçak madencilikle mücadele kapsamında yürütülen "Vala Umgodi Operasyonu"nda 4 aydır direnen 1300 kaçak madencinin yer altından çıkarak polise teslim olduğunu kaydetti.

ÇOĞU YABANCI UYRUKLU

Teslim olan kaçak madencilerinin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduğuna dikkati çeken Mchunu, bu kişilerin durumuna ilişkin ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Mchunu, kaçak madencilerin çıkarılması için görevlendirilen özel arama kurtarma ekibinin gelecek haftadan itibaren çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Güney Afrika polisinin Kuzey Batı eyaletindeki Stillfontein madeninde kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağı"nı açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ZAMA ZAMA

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş yahut gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler halk arasında "Zama Zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.