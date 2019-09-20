4 bin 600 yıllık Mısır piramidi halka açılıyor
Mısır, Kral Sneferu’nun 4 bin 600 yaşındaki ‘bükülmüş’ piramidini halka açtı.
Kahire’nin hemen güneyindeki Dahshur kraliyet mezarlığında bulunan 101 metre yüksekliğindeki piramit, Dördüncü Hanedalık dönemini kuran firavun Sneferu için inşa edilmiş iki yapıdan biri. Arkeologların mumya, maske ve aletler içeren ‘gizli mezarlar’ bulmasının ardından turistlerin antik yapıya girmelerine izin verilecek. Turistler artık piramidin kuzey yüzündeki yükseltilmiş girişten 79 metrelik dar bir tünele inebiliyor ve antik yapının derinliklerindeki iki odaya ulaşabiliyor. Ziyaretçiler ayrıca 1956’daki keşfinden bu yana ilk defa açılan ve Sneferu’nun karısı Hetepheres için inşa edildiği düşünülen 18 metre yüksekliğindeki bitişik ‘kenar piramit’e de girebilecekler.
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