Dünya

4 ilde binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 12:53
Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 1004 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 790 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden 14 ekip, kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolunun açılması çalışmaları devam ediyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 29, Ayancık'ta 19, Boyabat'ta 8, Gerze'de 9, Türkeli'de 20, Durağan'da 11 ve merkez ilçede 15 olmak üzere 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

