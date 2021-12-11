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Dünya

4 postane çalışanından 750 bin dolarlık vurgun

New York'ta 4 postane çalışanının, iki yıl boyunca çaldıkları kredi kartlarıyla lüks mağazalardan 750 bin dolarlık harcama yaptıkları tespit edildi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 01:08 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 01:08
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Manhattan Bölge Savcılığının internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, postane çalışanlarının 2017-2019 yıllarında binden fazla çalıntı kredi kartıyla lüks markalı ürünleri satın almak için 750 bin dolarlık işlem gerçekleştirdikleri belirtildi.

Savcılığın iddianamesinde, üye sayısının 10'a ulaştığı düşünülen şebekenin 4 mensubunun New York'un Manhattan ve Brooklyn kentlerindeki rotalarda dağıtım yapan postacılardan oluştuğu kaydedildi.

Manhattan Ceza Mahkemesindeki savcılar, elebaşı Michael Richards'ı, bankaların müşterilerine gönderdiği açılmamış kredi kartlarını çalmak için posta işçileriyle anlaşmakla suçladı.

Savcılar, ayrıca karmaşık suç çetesinin, potansiyel kurbanları araştırmak üzere anlaştıkları kişinin yardımıyla kredi kartlarını etkinleştirebildiğini iddia etti, sanıkların tümü ise suçsuz olduklarını öne sürdü.

Hırsızlığın, bir kredi kartı şirketinin, postayla gönderilen kartların alıcılara ulaşmadığı yönündeki şikayetlerin belirli bölgelerde kümelendiğini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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