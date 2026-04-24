İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0319
  • EURO
    52,7426
  • ALTIN
    6772.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 ülkeden Orta Doğu alarmı! Göç barikatı için işbirliği kararı aldılar
Dünya

4 ülkeden Orta Doğu alarmı! Göç barikatı için işbirliği kararı aldılar

Yunanistan, İtalya, Malta ve GKRY liderleri, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle oluşabilecek yeni bir göç dalgasına karşı ortak hareket etme kararı aldı. GKRY'deki zirvede bir araya gelen liderler, kontrolsüz göç akınlarını önlemek ve AB sınırlarını korumak amacıyla ilgili bakanlıklarına koordinasyon ve hazırlık talimatı verdi.

ABONE OL

GKRY'deki gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak göç konusunda ortak bir açıklamada bulundu.

Olası bir göç krizinin önlenmesi amacıyla liderlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Çatışmaya hızlı bir diplomatik çözüm bulunmasına yönelik devam eden çabaların önemini de teyit ederek, 4 lider, mağdur nüfusun desteklenmesi ve gerekli yardımın sağlanması için bölgedeki müttefiklerle yakın işbirliğinin devam etmesi gerekliliğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre, AB'nin dış sınırlarındaki ülkeler olarak olası kontrolsüz göç akınlarından bir hayli etkileneceklerini ifade eden liderler, gerektiğinde AB sınırlarının korunması için ihtiyaç duyulacak olası tedbirleri ele aldı.

Liderler, ortak bir AB yaklaşımının gerekliliğini de bir kez daha dile getirerek, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle oluşabilecek olası bir göç akınında yoğunluk görülmesi halinde etkin bir şekilde harekete geçebilmek adına kendi ülkelerinin ilgili iç işleri ve göç bakanlıklarının koordinasyon ve AB Konseyi ile işbirliği içerisinde çalışması için talimat verdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.