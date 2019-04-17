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4 yıldır yalnız yaşayan adam yaşadığı apartmanda yangın çıkardı! Kaçanları bıçakladı

Güney Kore'de 2015'ten beri yalnız yaşadığı apartmanda yangın çıkaran adam alevlerden kaçanlara da bıçakla saldırdı. Korkunç olayda 5 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

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Güney Kore polisi, ülkenin güneyindeki Jinju kentinde bir kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıkardıktan sonra kaçanlara bıçakla saldırdığını belirtti.
 
Yetkililer, saldırı sonucu apartman sakinlerinden aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişinin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını açıkladı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.
 
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
 
Kimliği açıklanmayan 42 yaşındaki saldırgan yakalandı ve suçunu itiraf etti. Adamın, Aralık 2015’ten beri apartmanda yalnız yaşadığı belirtildi.  
 
 
Saldırının neden gerçekleştirildiği bilinmezken, Yonhap haber ajansı saldırganın ekonomik sorunlar yaşadığını aktardı. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olabileceği de düşünülüyor.
 
 

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