Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı güçler, Halep ve İdlib'e girmeyi başardı. Suriye Ordusu ise kentten çekildiklerini ve karşı saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze ve Ukrayna'da savaş devam ederken Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı güçlerin, Esed rejimine karşı başlattığı saldırılar 5 gündür devam ediyor. Rejim karşıtları saldırıların 4. gününde İdlib ve Halep'te kontrolü ele aldı. Suriye Ordusu rejim karşıtı güçlerle çatışmalarda onlarca askerinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Açıklamada rejim karşıtlarının Halep kentinin büyük bir kısmını ele geçirdiği doğrulanırken, ordunun geri çekilme kararı aldığı, karşı karşı tarafa saldırı başlatılacağı vurgulandı.

HAVALİMANINI PKK'YA BIRAKTI

Esed güçleri, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi. Ancak karşıt güçler, kısa süre sonra Halep Havalimanı'nın terör örgütü PKK/YPG'den geri alındığını duyurdu. Reuters'a konuşan üç bölge sakini, binlerce sivil aracın, rejim karşıtı güçlerin ana mahalleleri ele geçirmesinden saatler sonra Halep dışına kaçtığını söyledi. Araçların Lazkiye ve Selemiye'ye doğru gittiğini belirten bölge sakinleri, Şam-Halep ana otoyolunun kapalı olduğunu belirtti.

ESED HEYKELLERİ YIKILDI

Rejim karşıtı güçlerin Halep'in içinden paylaştığı görüntülerde Beşar Esed'in babası Suriye eski cumhurbaşkanı Hafız Esed'in oğlu, albay ve mühendis Basil Esed'in heykelinin yıkıldığı görüldü. Birçok yerde de Beşar Esed'in posterleri yakıldı. Uluslararası haber ajansları, çatışmalarda en az 311 kişinin öldüğünü, bunların arasında en az 28 sivilin bulunduğunu duyurdu.

HAMAYA'YA İLERLİYORLAR

Rejim karşıtı güçler İdlib'in Han Şeyhun ilçeleri ile Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi. M5 karayolu üzerindeki Morik ilçesinde de yönetimi ele alan rejim karşıtı güçler Hama'ya doğru ilerlemeye başladı.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRISI

Suriye rejimine destek veren Rusya, Halep çevresinde "püskürtme operasyonu" çerçevesinde hava saldırısı düzenlendi. Rusya, Esed rejimine ek askeri yardım sözü verdiği, teçhizatların 72 saat içinde gelmeye başlayacağı belirtildi.

2020'DEN BU YANA İLK

Operasyon, rejim karşıtı güçlerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı. 2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

"TÜRKiYE ÇATIŞMALARA MÜDAHiL DEĞiL"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Halep'te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi. Türkiye'nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" dedi.

FiDAN VE LAVROV SURiYE'DEKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

Dışişleri kaynaklarından edilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve Astana sürecinin ele alındığı öğrenildi. Fidan'ın, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüşmesinde de Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı.

ŞAM'DA ESED'E DARBE İDDİASI

Şam'da Genelkurmay Başkanlığı önünde silahlı çatışmaların olduğu ve Esed'e karşı darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Başkentin güneyinde de silahlı grupların Esed'e karşı ayaklandığı belirtildi

BM: DURUM GiDEREK KÖTÜLEŞiYOR

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofi - si, Halep'te Esad rejimi ile muhalifl er arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, 'durumun giderek kötüleştiğini' ifade etti. Açıklamada, "Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır" denildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'YA GELİYOR

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından İran'dan kritik Türkiye ziyareti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gerekleştireceği ziyaretin ardından yarın Ankara'ya gelecek. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yarın gerçekleşecek ziyaretle ilgili "İki ülke ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Erakçi Ankara'ya gidiyor" denildi. Öte yandan Erakçi, Türkiye ziyareti öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Suriye'deki durumun çözümü için Astana sürecinin üç garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğinin" ele alındığı ifade edildi.

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