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Dünya

4 yolcu uçağından 3'ünü kaybettiler! Bölgede tüm uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in savaş uçaklarıyla bombaladığı Uluslararası Sana Havalimanı'nda tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi. Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, 'Saldırılar sonucu Yemen Havayolları'na ait 3 yolcu uçağını kaybettik, bir adet yolcu uçağı kaldı, o da Ürdün'ün başkenti Umman'da.' dedi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
4 yolcu uçağından 3'ünü kaybettiler! Bölgede tüm uçuşlar askıya alındı
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Husilerin denetimi altındaki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, Husilere ait el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, İsrail'in havalimanını acımasızca bombaladığı ve büyük hasara yol açtığını belirtti.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan havalimanında oluşan hasar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşların askıya alındığını aktaran Şayif, "Düşman İsrail, Sana Havalimanı'nı yıkım gücü yüksek 2 tür füzeyle bombaladı. Pistler 4 füzeyle hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre Sana Havalimanı'ndaki maddi hasarın 500 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Şayif, "Düşman İsrail, terminal binasındaki yolcu salonlarını ve içindeki tüm ekipmanları kullanamaz hale getirdi, lojistik binasını da yerle bir etti." diye konuştu.

İsrail'in Sana Havalimanı'nı bombalamasının gerekçesi olmadığını savunan Şayif, havalimanında askeri hiçbir faaliyetin olmadığını söyledi.

Saldırılar sonucu havalimanında çıkan yangını profesyonelce söndürdüklerini aktaran Şayif, şunları kaydetti:

"Saldırılar sonucu Yemen Havayolları'na ait 3 yolcu uçağını kaybettik, bir adet yolcu uçağı kaldı, o da Ürdün'ün başkenti Umman'da. Sana Havalimanını geçici olarak işletmemizin alternatifleri var, bunu hazır hale getirmemiz ve eskisi gibi kullanmamız için uzun zamana ihtiyaç var"

İsrail, dün İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

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