Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya aldığını duyurdu.

Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.

10 MADDELİK TEKLİFTE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

-ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

-Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

-İran'a tüm yaptırımların kaldırılması

-İran'a birincil yaptırımların kaldırılması

-BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

-İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

-ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

-Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi