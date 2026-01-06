İSTANBUL 18°C / 12°C
  40 kişinin hayatını kaybettiği bar faciasında yeni gelişme
Dünya

40 kişinin hayatını kaybettiği bar faciasında yeni gelişme

İsviçre'de yılbaşı akşamı çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barda 2019'dan beri hiçbir güvenlik denetimi yapılmadığı tespit edildi.

6 Ocak 2026 Salı 13:52
40 kişinin hayatını kaybettiği bar faciasında yeni gelişme
İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin ölümü, 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yangın faciasına yönelik soruşturma sürüyor.

"KONTROLLERİN YAPILMADIĞINA DAİR HERHANGİ BİR BİLGİMİZ YOKTU"

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019'dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak. Crans-Montana şehri olarak biz de bu olayda mağdur olduğumuza inanıyoruz" dedi.

"İSTİFA ETMEK İSTEMİYORUM"

Feraud, barda kullanılan ses yalıtım köpüğünün geçmiş dönemde kabul edilebilir olarak değerlendirildiğini belirtti. Feraud ayrıca tüm kapalı mekanlarda maytap kullanımının yasaklandığını duyurdu. Mekanda çok fazla kişi olup olmadığına karar vermenin bar sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Feraud, "Le Constellation'ın yöneticilerinin, yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini bilmeleri gerekiyor" dedi. Feraud, "İstifa etmiyorum, hayır, etmek de istemiyorum" dedi.

Feraud, kendisinin ve yetkililerin Crans-Montana halkı tarafından seçildiğini ve şu anda gemiyi terk etmeyeceklerini belirterek bölge sakinlerine yardım etmek için görevde olmaları gerektiğini vurguladı.

Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade etmişti. Savcılar, 2 bar işletmecisi hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Yerel medyada Jacques ve Jessica Moretti olarak adlandırılan Fransız çifte, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu yangın çıkarma suçlamaları yöneltilmişti.

  • yangın inceleme
  • güvenlik denetimi
  • yılbaşı katliamı

