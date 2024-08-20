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Dünya

42 kadını öldüren seri katil firar etti

Kenya'da 42 kadını öldürmekle suçlanan zanlının da olduğu 13 kişinin polis nezaretinden kaçtığı bildirildi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 15:45 - Güncelleme:
42 kadını öldüren seri katil firar etti
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Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango, eşi dahil 42 kadını öldürmekle suçlanan Collins Jumaisi'nin de aralarında bulunduğu 13 zanlının başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçtığını açıkladı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

CESET PARÇALARIYLA DOLU TORBALAR BULUNDU

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin 2022'den bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıklamıştı.

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