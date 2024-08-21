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Dünya

42 kadını öldüren seri katil polis sayesinde mi firar etti?

Kenyalı yetkililer, son iki yıl içinde 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil Collins Jumaisi Khalusha'nın firar etmesine yardım eden 8 polisin açığa alındığını açıkladı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
42 kadını öldüren seri katil polis sayesinde mi firar etti?
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BBC'de yer alan habere göre, Kenya polis sözcüsü, 42 kadını öldürmekle suçlanan Khalusha'nın arasında yer aldığı 13 zanlının başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan, içeriden yardım alarak kaçtığını söyledi.

12 KİŞİ İLE BİRLİKTE FİRAR ETTİ

Sözcü, temmuz ayından beri Gigiri Polis Karakolu'nda tutulan Khalusha'nın içeriden yardım alarak 12 kişiyle birlikte firar ettiğini belirterek, firara yardımcı olduğu şüphesiyle 8 polisin de açığa alındığını kaydetti.

Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Emin ise kaçışı "talihsiz" bir olay olarak niteleyerek, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

DUVARI TIRMANIP KAÇTILAR

Gigiri Polis Karakolu'nun raporuna göre, firar eden 13 kişi tel örgü çatıyı keserek ve çevre duvarını tırmanarak kaçtı.

Khalusha ile birlikte kaçan 12 kişinin, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri için gözaltına alınan Eritre vatandaşları olduğu aktarıldı.

EURO 2024 MAÇINI İZLERKEN YAKALANDI

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi Khalusha'nın 2022'den bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıklamıştı.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM İŞKENCE GÖRDÜ

Khalusha'nın avukatı iddiaları reddederek, müvekkilinin itiraf etmesi için polis tarafından işkence gördüğünü ileri sürmüştü.

Khalusha, 14 Temmuz'da evinde EURO 2024 finalini izlerken polis tarafından yakalanmıştı.

Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango dün yaptığı açıklamada, eşi dahil 42 kadını öldürmekle suçlanan Collins Jumaisi Khalusha'nın aralarında bulunduğu 13 zanlının başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçtığını duyurmuştu.

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