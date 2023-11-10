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Dünya

4,2 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerinde koruma altında

Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırısının ardından Ukrayna'dan kaçan 4,2 milyon Ukraynalı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçici koruma altında bulunuyor. Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yüzde yaklaşık 46,5'ini yetişkin kadınlar, yüzde 33,7'sini çocuklar, yüzde 19,9'unu ise erkekler oluşturuyor.

AA10 Kasım 2023 Cuma 13:38 - Güncelleme:
4,2 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerinde koruma altında
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Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 30 Ekim 2023 itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsü ile bulunan 4,2 milyon Ukraynalı en fazla Almanya, Polonya ve Çekya'da yaşıyor.

Almanya yaklaşık 1,2 milyon, Polonya 958 bin, Çekya 358 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İspanya'da 187 bin, Bulgaristan'da 166 bin, İtalya'da 161 bin, Romanya'da 140 bin, Hollanda'da 135 bin Ukraynalı bulunuyor.

Nüfusuna oranla en fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan ülkeler ise Çekya, Estonya, Polonya, Bulgaristan ve Litvanya olarak sıralanıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yüzde yaklaşık 46,5'ini yetişkin kadınlar, yüzde 33,7'sini çocuklar, yüzde 19,9'unu ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti. Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Savaştan hemen sonra Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 8 milyona kadar çıkmış, bu kişilerin önemli kısmı daha sonra ülkelerine dönmüştü.

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