42 Rafale savaş uçağı için düğmeye bastılar

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş verildiğini bildirdi.

Lecornu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız Havva Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı siparişi verdiklerini ve bunun ülkesi için önemli olduğunu ifade etti.

Bunun Fransa'nın egemenliği, güvenliği ve ordusu için çok güzel bir haber olduğunu belirten Lecornu, Fransız ordusunun operasyonel kapasitesinin modernize edileceğini kaydetti.

Rafale savaş uçakları, Fransız Daussault şirketi tarafından üretiliyor.