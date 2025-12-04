İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

44 adetlik Leopard tank teslimatı başlıyor... Değeri tam 2 milyar avro

Hırvatistan, değeri tam 2 milyar avro olan yeni savunma paketini açıkladı. Buna göre insansız hava araçları, tank, obüs ve zırhlı arazi kamyonu satın alınacak. Konuya ilişkin konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic, paket kapsamında 44 adet Leopard ana muharebe tankı satın alınacağını bildirdi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
44 adetlik Leopard tank teslimatı başlıyor... Değeri tam 2 milyar avro
Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu kapsamında 2 milyar avroluk savunma harcaması yapacaklarını bildirdi.

Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hükümet toplantısında aldıkları kararlar kapsamında, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi için 2 milyar avroluk teçhizat alımı projelerinin onaylandığını aktardı.

Bakan Anusic, 44 Leopard 2A8 ana muharebe tankı, 18 Caesar MK2 obüs, 420 zırhlı arazi kamyonu ve 4 de insansız hava araçlarına karşı koruma sistemi alacaklarını belirtti.

Alım projelerinden bazılarının "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) programından finanse edileceğini kaydeden Anusic, insansız hava araçlarına karşı koruma sistemini ise Hırvatistan Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılayacaklarını ifade etti.

Anusic, Leopard 2A8 ana muharebe tankı için Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Caesar MK2 obüs için de Fransa'nın başkenti Paris'te sözleşmeleri imzalayacaklarını aktardı.

Hırvatistan, silahlı kuvvetleri güçlendirme kapsamında Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

