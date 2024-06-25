Yakutistan'daki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'nin Mamut Müzesi Laboratuvarı'na nakledilen kurtun burada inceleneceği ifade edildi.



Kurt, 2021 yılında Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ın Abyi bölgesindeki Tirekhtyakh Nehri kıyısındaki permafrostta yaklaşık 40 metre derinlikte keşfedildi.

Uzmanlar, bu tür bir otopsiye tabi tutulan kurdun bilinen en yaşlı kurt olduğunu ve midesinin bile hayatta kaldığını ifade etti.

Yakutistan Bilimler Akademisi Mamut Fauna Çalışmaları Bölümü Başkanı Dr. Albert Protopopov, "Midesi kirlenmeden izole kalmış" dedi.

Mamut Müzesi Laboratuvarı Başkanı Dr. Maxim Cheprasov ise yaptığı açıklamada, "Buluntunun biyolojik yaşını belirlemek için bir küçük azı dişini çıkardık. Ancak dişlerin aşınmasına ve sagital tepenin gelişimine dayanarak bunun yetişkin bir erkek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Deneysel Tıp Enstitüsü Fonksiyonel Genomik ve Proteomik Laboratuvarı başkanı Profesör Artemy Goncharov, bu tür araştırmaların günümüzün yararlarına yol açabileceğini söyledi.

'Fosil hayvan buluntularında canlı bakterilerin binlerce yıl boyunca hayatta kalabildiğini, o eski çağlara tanıklık ettiğini görüyoruz' dedi.