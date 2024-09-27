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Dünya

44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın dördüncü yılında şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 4'üncü yılında şehitler anıldı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın dördüncü yılında şehitler anıldı
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"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül'de şehitliklere akın etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende Azerbaycan Milli Marşı okundu. Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- ALİYEV, İNŞASI DEVAM EDEN ZAFER PARKI'NI ZİYARET ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de inşası süren Zafer Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aliyev, parkın girişine şehitlerin anısına çiçek bıraktı.

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.

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