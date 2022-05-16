İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5858
  • EURO
    16,2788
  • ALTIN
    905.673
  • BIST100
    2407.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 44 ülke Bitcoin toplantısı için bir araya geliyor
Dünya

44 ülke Bitcoin toplantısı için bir araya geliyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını bildirdi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.

El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.