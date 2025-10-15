İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,844
  • EURO
    48,6722
  • ALTIN
    5645.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

45 Filistinlinin daha cenazesi teslim alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 45 Filistinlinin naaşının teslim alındığını açıkladı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
45 Filistinlinin daha cenazesi teslim alındı
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

İsrail'den dün de 45 kişinin cansız bedenini teslim alındığına vurgu yapılan açıklamada, böylece toplamda 90 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.