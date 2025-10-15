45 Filistinlinin daha cenazesi teslim alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

İsrail'den dün de 45 kişinin cansız bedenini teslim alındığına vurgu yapılan açıklamada, böylece toplamda 90 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı aktarıldı.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.