  • 45 günlük süreç başladı... İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar: Askeri bölge ilan etti
Dünya

45 günlük süreç başladı... İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar: Askeri bölge ilan etti

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen gerilimin sürdüğü Lübnan sınırındaki kıyı hattını “kapalı askeri bölge” ilan etti. Uygulamanın kuzey sınırındaki Roş Hanikra ile Akşif yerleşimleri arasındaki yaklaşık 5,7 kilometrelik sahil şeridini kapsadığı bildirildi.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 01:09 - Güncelleme:
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki sahil bölgesinin "kapalı askeri bölge" kararının perşembe akşamı yapılan durum değerlendirmesinin ardından alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bölgenin İsrail'in kuzey sınırındaki Roş Hanikra ile Akşif yerleşimleri arasında uzanan 5,7 kilometrelik (3,5 mil) sahil şeridini kapsadığı belirtildi.

İsrail ordusunun kapalı askeri bölge ilanının, Roş Hanikra yerleşiminde 3 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hizbullah'ın perşembe sabah saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısından sonra gelmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

