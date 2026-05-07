450 kişilik Belçika heyeti Türkiye yolunda Masada savunma ve ekonomi konuları olacak

Paylaşımda, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye yapılacak misyon ziyaretine hazırlık için bir dizi uzmanı ağırladığı belirtildi.

Kraliçe'nin uzmanlarla, enerji dönüşümü, liman faaliyetleri, ulaşım, lojistik, sağlık, biyofarmasötik, havacılık ve savunma sektörleri hakkında görüştüğü kaydedildi.

BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU

Belçika'nın Türkiye'ye yönelik Ekonomik Misyonu, 10-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında heyet, 10, 11 ve 12 Mayıs'ta İstanbul'da, 13 ve 14 Mayıs'ta da Ankara'da temaslarda bulunacak.

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Ekonomi Bakanı Pierre-Yves Jeholet de yer alacak. Misyona yaklaşık 250 iş insanının da aralarında bulunduğu 450 kişilik heyetin katılması bekleniyor.

Misyon kapsamında Belçikalı ile Türk şirketler arasında 39 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor, iki ülke hükümetleri arasında savunma ve sosyal güvenlik alanlarında da siyasi anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.