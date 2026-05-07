İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2495
  • EURO
    53,3754
  • ALTIN
    6883.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 450 kişilik Belçika heyeti Türkiye yolunda Masada savunma ve ekonomi konuları olacak
Dünya

450 kişilik Belçika heyeti Türkiye yolunda Masada savunma ve ekonomi konuları olacak

Belçika Kraliyet Sarayı sosyal medya hesabından, Kraliçe Mathilde liderliğinde 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye yapılacak Ekonomik Misyon ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
450 kişilik Belçika heyeti Türkiye yolunda Masada savunma ve ekonomi konuları olacak
ABONE OL

Paylaşımda, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye yapılacak misyon ziyaretine hazırlık için bir dizi uzmanı ağırladığı belirtildi.

Kraliçe'nin uzmanlarla, enerji dönüşümü, liman faaliyetleri, ulaşım, lojistik, sağlık, biyofarmasötik, havacılık ve savunma sektörleri hakkında görüştüğü kaydedildi.

BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU

Belçika'nın Türkiye'ye yönelik Ekonomik Misyonu, 10-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında heyet, 10, 11 ve 12 Mayıs'ta İstanbul'da, 13 ve 14 Mayıs'ta da Ankara'da temaslarda bulunacak.

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Ekonomi Bakanı Pierre-Yves Jeholet de yer alacak. Misyona yaklaşık 250 iş insanının da aralarında bulunduğu 450 kişilik heyetin katılması bekleniyor.

Misyon kapsamında Belçikalı ile Türk şirketler arasında 39 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor, iki ülke hükümetleri arasında savunma ve sosyal güvenlik alanlarında da siyasi anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

  • Kraliçe Mathilde
  • Ekonomik Misyon
  • Belçika Kraliyet Sarayı

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.