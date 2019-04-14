Hindistan Rusya'dan 464 adet T-90MS alacak

Hindistan Güvenlik Komitesi, Rusya’dan 464 adet T-90MS ana muharebe tankının satın alımına ilişkin onayı verdi. Ülkenin üst düzey yetkilileri, 1,93 milyar dolarlık bu devasa alımın ardından ordunun tank ihtiyacı noktasında bir alım daha gerçekleştirileceğini açıkladı.

Savunma ve güvenlik alanlarındaki haberleriyle öne çıkan İngiltere merkezli Jane’s yayıncılık kurumunun aktardığına göre, Hindistan ordusunda Bişma olarak isimlendirilen T-90 tanklarının alımına ilişkin söz konusu anlaşma, ilerleyen aylarda Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport ile Hindistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanacak.