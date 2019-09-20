466 milyon yıllık gizem çözüldü!

Dünya’nın 466 milyon yıl önce beklenmedik bir şekilde buzul çağına girmesine neyin sebep olduğu bilim dünyasının cevabını en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Science Advances’te yayımlanan makale bu sorunun yanıtını bulduğu iddiasında. Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Philipp Heck’in önderliğinde yapılan araştırmaya göre, gezegenimizin buzul çağına girmesinin nedeni Dünya’ya çarpan mega bir göktaşı. Bilim insanları göktaşının gezegenimize çarpması sonucu gökyüzünün tozla kaplandığı ve bunun da Güneş ışınlarının bir süre boyunca Dünya’ya ulaşamamasıyla sonuçlandığı görüşünde.