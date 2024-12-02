ABD ordusunun, yeni nesil F-35A savaş uçaklarını 2026 yılı ilkbahar döneminde Japonya'ya konuşlandıracağı bildirildi.
Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzunu artırması karşısında ABD, Doğu Asya'daki müttefiki Japonya'nın askeri varlıklarını modernize ediyor.
Kyodo ajansının eyalet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, F-35A savaş uçaklarını 2026 ilkbaharında Japonya'nın Misawa Hava Üssü'ne konuşlandıracak.
Askeri uçak konuşlandırılması kapsamında, hava üssündeki hangarlar dahil destek tesisleri de yenilenecek.
ABD Savunma Bakanlığı, temmuzda, Misawa Hava Üssü'nde emekliye ayrılması planlanan 36 adet F-16 savaş uçağının yerine 48 adet F-35A'nın getirileceğini açıklamıştı.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü, Doğu Asya'da Çin, Kuzey Kore ve Rusya kaynaklı tehditler karşısında stratejik önemde görülüyor.
Pasifik Okyanusu'na 4,8 kilometre mesafedeki üs, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ve ABD ordusunca ortak kullanılıyor.
Radardan kaçma dahil gizlilik konfigürasyonlarına sahip yeni nesil F-35A'lar, balistik füzeleri saptayabilen yüksek performanslı radar sistemine sahip.