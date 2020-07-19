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Dünya

5 bin Çinli askerin İran'a gönderileceği iddialarına yalanlama!

İran ile Çin arasında müzakereleri devam eden 25 yıllık anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan İran-Çin Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mecid Rıza Hariri, anlaşmada yer aldığı iddia edilen 400 milyar dolarlık Çin yatırımı, 5 bin Çinli askerin İran'a gönderileceği ve İran'ın Çin'e ucuz petrol ve gaz satacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, 'Bunların hepsi sadece birer hikaye. İki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin bu iddiaların arkasında İsrail var' dedi.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 13:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:43
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İran-Çin Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mecid Rıza Hariri, Çin ile müzakereleri devam eden anlaşma kapsamında Çin’in İran’a 400 milyar dolarlık yatırım yapacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

İran-Çin Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mecid Rıza Hariri, İran ile Çin arasında müzakereleri devam eden 25 yıllık anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hariri, anlaşmada yer aldığı iddia edilen 400 milyar dolarlık Çin yatırımı, 5 bin Çinli askerin İran’a gönderileceği ve İran’ın Çin’e ucuz petrol ve gaz satacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, “Bunların hepsi sadece birer hikaye. İki ülke arasındaki anlaşmaya ilişkin bu iddiaların arkasında İsrail var” dedi.

Hariri, Çin ile İran arasındaki anlaşmanın karşılıklı kazanç üzerine olacağını belirterek, “Eğer Çin ile varılan 25 yıllık anlaşma ülkeyi satmak anlamına geliyorsa ABD ve batı neden böyle bir anlaşmayı imzalamaya hazır değil” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Çin ile müzakereleri devam eden 25 yıllık anlaşmaya ilişkin açıklamasında, ülkenin bir karış toprağının Çinlilerin kullanımına verilmeyeceğini söylemişti.

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