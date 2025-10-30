İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9833
  • EURO
    48,7011
  • ALTIN
    5415.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 5 bin tonluk ''nükleer güç'' sinyali: Asya'da yeni denklem kuruluyor
Dünya

5 bin tonluk ''nükleer güç'' sinyali: Asya'da yeni denklem kuruluyor

5 bin tonluk nükleer bir üretim için ilk sinyaller verildi. Bölgesel güç dengelerini değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendirilen nükleer gücün kapasitesi, mevcut konvansiyonel filolara kıyasla caydırıcılığı önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Söz konusu plan, Asya-Pasifik'te askeri üstünlüğünü güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
5 bin tonluk ''nükleer güç'' sinyali: Asya'da yeni denklem kuruluyor
ABONE OL

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Koreli askeri yetkili Kang, mecliste milletvekillerine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CHANGBOGO-III VE NÜKLEER DENİZALTI PLANI

Changbogo-III denizaltı projesi kapsamında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretilmesine ilişkin kararın henüz alınmadığı belirten Kang, karar verilmesi halinde bunun yaklaşık 10 yıl süreceğini ve bu denizaltının 5 bin ton ağırlığında veya daha büyük olacağını dile getirdi.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back de ülkesinin dört veya daha fazla nükleer enerjili denizaltı edinmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Bakan Ahn, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etmesinin, Kuzey Kore'nin nükleer yeteneklerine karşı büyük askeri önemi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP ONAYI

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Nam-jun da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltı üretme teklifine onay vermesini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Trump, Güney Kore ile askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek "Onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Trump'tan nükleer enerjili denizaltılar için destek isteyerek, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedeflediklerini kaydetmişti.

Putin yeni oyuncağını test etti

Trump'tan ekonomik çıkış

Savaş çıkaracak adım!

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.