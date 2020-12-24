star.com.tr 24 Aralık 2020 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:43

İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nde Mısırlı küratör Abeer Eladany, Asya koleksiyonunu incelerken Mısır’ın eski bayrağının olduğu puro kutusunda küçük ahşap parçalar buldu.

Mısır’daki Büyük Giza Piramidi'nden kayıp olan bir eser, Aberdeen'de yeniden keşfedildi. Kalıntı, piramidin inşasından çok önce MÖ 3341 ile 3094 yılları arasında tarihlendirildi.

Giza'daki piramidin inşasına 5.000 yıl öncesine ait olduğu bulunan sedir ağacı parçası ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfedildi, ancak 70 yıldan fazla bir süredir kayıptı.

Mısırlı küratör Eladany "Ben bir arkeoloğum ve Mısır'daki kazılar üzerinde çalıştım ama kendi ülkemin mirası için bu kadar önemli bir şeyi İskoçya'nın kuzeydoğusunda bulacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Söz konusu parçaların mühendis Waynman Dixon'ın ilk olarak 1872 yılında piramidin "Queen's Chamber" olarak adlandırılan kraliçe odası bölümünde keşfettiği belirtildi.

Piramidin inşası sırasında kullanılmış olabileceği düşünülen bu küçük parçalar, 1946 yılında üniversiteye bağışlanmış ancak daha sonra yeri tespit edilememişti.

Aberdeen Üniversitesi müzeler ve özel koleksiyonlar başkanı Neil Curtis, "Bu keşif, Dixon kalıntılarına ve Büyük Piramit'e ilgiyi kesinlikle yeniden canlandıracak," şeklinde konuştu.

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