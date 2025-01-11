İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 5 kişinin cesedine ulaşıldı! Kolombiya'daki uçak kazasında yeni gelişme
Dünya

5 kişinin cesedine ulaşıldı! Kolombiya'daki uçak kazasında yeni gelişme

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçaktaki 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
5 kişinin cesedine ulaşıldı! Kolombiya'daki uçak kazasında yeni gelişme
ABONE OL

Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak ekipler geri kalan 5 cesedi kısa süre içinde bulmayı hedefliyor.

Arama-kurtarma ekipleri, Antioquia'ya bağlı Urrao kasabasındaki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçağın 44 saatlik bir çalışmanın ardından yerini bulabilmişti.

HK2522 numaralı küçük uçakta 2 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplamda 10 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.