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Dünya

5 ülke katılıyordu: Noble Partner 2020 tatbikatı sona erdi

Gürcistan'da Noble Partner 2020 tatbikatı sona erdi. Tatbikata 5 ülke katılıyordu.

AA18 Eylül 2020 Cuma 13:47 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:47
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Gürcistan'da 5 ülkenin katılımıyla 11 gündür devam eden NATO'nun Noble Partner 2020 Çok Uluslu Tatbikatı resmi törenle sona erdi.

Başkent Tiflis yakınlarındaki Vaziani Askeri Üssü’nde düzenlenen törene Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ve Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze katıldı.

Gürcistan, ABD, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa'dan 2 bin 700'den fazla askeri personelin katıldığı tatbikatın kapanış töreninde konuşan Zurabişvili, Kovid-19 salgınına rağmen tatbikatın başarılı bir şekilde yapıldığını belirtti.

Bu tatbikatlar sayesinde Gürcistan'ın küresel ortaklarıyla olan iş birliğinin güçlendiği kaydeden Zurabişvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri somut destek için NATO ülkelerine teşekkür etti.

Gürcistan, Noble Partner Çok Uluslu Tatbikatı’na 5. kez ev sahipliği yaptı.

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