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Dünya

5 ülkeden NATO için askeri karar

İskandinav Savunma İşbirliği (NORDEFCO) üyeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç, NATO'nun bölgesel girişimlerini desteklemek amacıyla askeri işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
5 ülkeden NATO için askeri karar
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NORDEFCO ülkelerinin savunma bakanları, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO üyesi olarak İskandinav ülkelerinin "birbirlerine ve diğer müttefik ülkelere destekte bulunacağı ve NATO'nun her bir parçasının korunacağı" vurgulandı.

Açıklamada, askeri işbirliği artırılarak NATO'nun "bölgesel savunma girişimlerine" destek verileceğinin altı çizildi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sergilediği hasımca tutumu dolayısıyla bölgede artan belirsizlik karşısında bir ve güçlü" kalınması gerektiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya verilen "sarsılmaz destek" vurgulandı.

2009 yılında kurulan NORDEFCO, üye ülkelerin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve işbirliğinin teşvik edilmesini hedefliyor.

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