5 yaşındaki Çeçen çocuk 3 bin şınav çekerek dünya rekoru kırdı
Çeçenistan'da 5 yaşındaki bir çocuk üst üste 3 binden fazla şınav çekerek yeni bir dünya rekoruna imza attı.
- star.com.tr
Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev üst üste 3 binden fazla şınav çekerek dünya rekoru kırdı.
Rekor denemesini canlı izleyen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, rekor sonrası genç sporcuyu ve ailesini tebrik etti.
Daha önceden 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev'in rekoru geçersiz sayılmıştı. Bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve rekor denemesinin ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini belirtmişti.
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