5 yaşındaki Çeçen çocuk 3 bin şınav çekerek dünya rekoru kırdı

Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev üst üste 3 binden fazla şınav çekerek dünya rekoru kırdı.

Rekor denemesini canlı izleyen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, rekor sonrası genç sporcuyu ve ailesini tebrik etti.

Daha önceden 2 saat 45 dakika boyunca aralıksız 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev'in rekoru geçersiz sayılmıştı. Bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve rekor denemesinin ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini belirtmişti.