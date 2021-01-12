12 Ocak 2021 Salı 16:12 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 16:23

ABD Federal Soruşturma Bürosu, 6 Ocak'ta Washington'daki Kongre binası baskını sırasında caddeye, içinde boru tipi bomba bulunan çanta bırakan kişinin peşine düştü.

FBI'ın Twitter sayfasında, kişinin ve çantanın fotoğraflarını yayınladı. Bulunmasına yardım edene 50 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

TRT Haber'in haberine göre, mesajda, " FBI, 6 Ocak'ta Washington DC'de şiddeti körükleyen kişilerin belirlenmesine yardımcı olmak için hala bilgi arıyor. Fotoğraflarda tanıdığınız birini görürseniz ilgili adresten ipucu verebilirsiniz" denildi.

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.