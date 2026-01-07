50 bin hane elektriksiz kalırken Berlin Belediye Başkanı'nın tenis oynadığı ortaya çıktı

Kamu yayıncısı RBB'nin haberinde Wegner'in kesintinin ilk günü saat 13.00 ile 14.00 arasında tenis oynadığını belirtti.

Wegner de daha sonra Welt TV'ye yaptığı açıklamada, bunu doğrulayarak, kafasını boşaltmak için tenis oynadığını, cep telefonunun açık olduğunu ve hemen ardından çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Wegner, 4 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kesintinin ilk günü evinde ve ofisinde kapıları kapatarak bütün gün telefonda kriz koordinasyonu yaptığını ifade etmişti.

Ancak bu ifadelerin aksine Wegner'in tenis oynadığının ortaya çıkması kamuoyundaki öfkeyi daha da körükledi.

Muhalefet partileri, Wegner'i hem yanlış bilgilendirme hem de kriz yönetiminde liderlik göstermemekle suçlarken, eyalet yönetiminden gelen açıklamalar eleştirileri yatıştırmaya yetmedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet başbakan adayı Steffen Krach, "Hangisi daha kötü bilmiyorum. Berlinlilere yalan söylemesi mi, yoksa terör saldırısının ardından on yılların en ağır elektrik krizinde, etkilenen insanlarla birlikte olmak yerine tenis oynamayı tercih etmesi mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Berlin'de yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, kış ortasında günlerce elektrik ve ısıtma olmadan kalmıştı.

Ancak beşinci günün sonunda yani bugün Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.

BİR YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Meydana gelen büyük elektrik kesintisi sırasında yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Marco Langner, 83 yaşındaki kadının, dün akşam evinde cansız halde bulunduğunu açıkladı.

Langner, bakıma muhtaç kadının ölümünün düşme sonucu mu yoksa genel sağlık durumundan mı kaynaklandığının tespit edilemediğini, bu nedenle otopsi yapılmasına karar verildiğini belirtti.