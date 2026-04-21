21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  • 50 günlük ara sona eriyor: İran hava sahası iç uçuşlara başlayacak
Dünya

50 günlük ara sona eriyor: İran hava sahası iç uçuşlara başlayacak

İran Hava Yolları, ABD-İsrail saldırıları sırasında askıya alınan iç hat uçuşlarının 50 günlük aranın ardından yarın tekrar başlayacağını bildirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran hava sahasını kapattı. Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, İran ile ABD arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesle birlikte durdu. Ateşkesin ardından ülkede hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmaya başlandığı bildirildi. İran Hava Yolları, ABD-İsrail saldırıları sırasında askıya alınan iç hat uçuşlarının 50 günlük aranın ardından yarın tekrar başlayacağını bildirdi. Açıklamada, uçuşların yerel saatle 10.00'da Mehrabad Uluslararası Havaalanı'ndan Meşhed şehrine gerçekleştirileceği duyuruldu.

İran Sivil Havacılık Kurumu'na göre, Tahran'daki ana uluslararası havalimanları olan İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanlarına bugün itibarıyla yolcu uçuşlarını yeniden başlatma izni verildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı ve Mehrabad Uluslararası Havaalanı ile Meşhed, Birjand, Gorgan ve Zahedan'daki havaalanları cumartesi günü yeniden açılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
