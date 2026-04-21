50 günlük ara sona eriyor: İran hava sahası iç uçuşlara başlayacak

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran hava sahasını kapattı. Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, İran ile ABD arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesle birlikte durdu. Ateşkesin ardından ülkede hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmaya başlandığı bildirildi. İran Hava Yolları, ABD-İsrail saldırıları sırasında askıya alınan iç hat uçuşlarının 50 günlük aranın ardından yarın tekrar başlayacağını bildirdi. Açıklamada, uçuşların yerel saatle 10.00'da Mehrabad Uluslararası Havaalanı'ndan Meşhed şehrine gerçekleştirileceği duyuruldu.

İran Sivil Havacılık Kurumu'na göre, Tahran'daki ana uluslararası havalimanları olan İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanlarına bugün itibarıyla yolcu uçuşlarını yeniden başlatma izni verildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı ve Mehrabad Uluslararası Havaalanı ile Meşhed, Birjand, Gorgan ve Zahedan'daki havaalanları cumartesi günü yeniden açılmıştı.