AP milletvekilleri Almanya'dan Rusya'ya enerji yaptırımları konusunda destek istedi

AP'deki çeşitli siyasi partilerden 50 milletvekili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ortak mektup gönderdi.

Mektupta, Ukrayna'nın iki aydır Rusya'nın "acımasız, sebepsiz ve haksız" askeri saldırılarına maruz kaldığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı destekleyecek önlemler aldığı ve Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa son vermediğine ve AB üyesi ülkelerin şimdiye kadar Rusya'ya tam bir enerji ambargosu uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığına işaret edilen mektupta, "AB, Putin'in cebine günde yaklaşık 800 milyon avro ödemeye devam ederek savaş makinesini finanse etmesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enerji ithalatında AB şirketlerinden ödeme aldıkları için Gazprombank veya Sberbank gibi büyük Rus bankalarının mevcut yaptırımların dışında kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, AB'nin 2020 yılında Rusya'dan 64 milyar avroluk enerji ürünü ithal ettiği, bunun söz konusu dönemde Rusya'nın 61,7 milyar avroluk askeri bütçesini karşılamaya yeterli olduğu kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla petrol ve doğal gaz fiyatlarının arttığının vurgulandığı mektupta, "Şimdi AB, Rusya'ya 2020'de ödediğinden 3,5 kat daha fazla ödeme yapıyor. Bu durum devam ederse AB, 2022'nin sonuna kadar Rus enerjisine yaklaşık 200 milyar avro ödemiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

- "AB'NİN RUSYA'YA ENERJİ ÖDEMELERİNİN YÜZDE 70'İ PETROL ALANINDA"



Bu durumun AB'yi ahlaki olarak zor durumda bıraktığı belirtilen mektupta, Rus petrolüne ve petrol ürünlerine acilen ambargo uygulanmasının Rusya ekonomisine büyük etkisi olacağı, AB'nin Rusya'ya enerji ödemelerinin yüzde 70'inin petrol alanında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Almanya da dahil olmak üzere AB ülkelerinin deniz yoluyla petrol arzını sağlamak için gerekli altyapıya sahip olduğu, petrol ambargosunun hemen uygulanabileceği, bunun petrol fiyatlarında sınırlı bir etkisi olacağı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi 30 ülkenin söz konusu talebi kolaylıkla karşılayabileceği aktarıldı.

Mektupta, Rusya'ya enerji ambargosunun yüksek ekonomik maliyetleri olacağı korkusunun abartıldığı, enerji ambargosunun Alman ekonomisine etkilerinin yönetilebilir seviyede olacağı ifade edildi. Enerji ithalatını durdurmanın Rusya ekonomisini yıl sonuna kadar yüzde 30-40 küçülteceği belirtilerek, bunun Putin'i savaşa son vermeye ikna edebileceği kaydedildi.

AP'nin Rusya'dan petrol, kömür, nükleer yakıt ve gaz ithalatına tam ambargo uygulanması çağrısında bulunduğuna işaret edilen mektupta, AP tarafından talep edilen yaptırımların uygulanmasının AB üyesi ülkelere bağlı olduğu bildirildi.

Mektupta, Almanya da dahil bazı AB üyesi ülkelerin bu ambargoya karşı çıktığı yönünde haberler yer aldığı anımsatılarak, AB yaptırımlarının bu nedenle kabul edilmediği ve AB'nin Putin'in savaş makinesini finanse etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Almanya'nın AB'nin petrol ambargosu uygulaması halinde Putin'in ülkeye doğal gaz arzını kesmesinden çekindiği, Almanya ve AB'nin Putin'in şantajına boyun eğmemesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta, Alman hükümetinden tarihin doğru tarafında yer alması ve AB'nin enerji ambargosunu desteklemesi istendi.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 5 yaptırım paketi uygulamaya koydu. Son yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan kömür ithalatının ağustostan itibaren bitirilmesi de kararlaştırıldı.

Uluslararası basında, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığı, bu paketin içinde Rusya'dan petrol ithalatının durdurulması ve bazı ilave Rus bankalarını uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması gibi tedbirler yer aldığı ifade ediliyor.