NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü araç, 50 yıllık bir aradan sonra insanları tekrar Ay yüzeyine çıkarmayı amaçlıyor.

Roketin Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13.30`da Kennedy Uzay Merkezi`nden kalkması planlandı.

Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak.

Bu uzay aracı, Ay`ın etrafında bir tur dönerek Dünya`ya geri dönecek.

Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024`te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.

2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay`a yeniden ayak basacak.

Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.