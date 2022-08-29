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Dünya

50 yıl sonra Ay'a dönüş! Uzay araştırmalarında yeni çağ bugün başlıyor

Amerikan Uzay Ajansı NASA, çok uluslu Artemis projesi kapsamında yeni Ay roketini fırlatmak için geri sayım yapıyor. NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü araç, 50 yıllık bir aradan sonra insanları tekrar Ay yüzeyine çıkarmayı amaçlıyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
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NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü araç, 50 yıllık bir aradan sonra insanları tekrar Ay yüzeyine çıkarmayı amaçlıyor.

Roketin Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13.30`da Kennedy Uzay Merkezi`nden kalkması planlandı.

Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak.

Bu uzay aracı, Ay`ın etrafında bir tur dönerek Dünya`ya geri dönecek.

Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024`te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.

2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay`a yeniden ayak basacak.

Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.

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