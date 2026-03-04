İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
  • 500'den fazla ABD askeri öldürüldü iddiası... İran: Macera devam ediyor
Dünya

500'den fazla ABD askeri öldürüldü iddiası... İran: Macera devam ediyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'e karşı düzenlenen saldırılarda 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Laricani, 'Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak.' dedi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 18:51
500'den fazla ABD askeri öldürüldü iddiası... İran: Macera devam ediyor
Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

